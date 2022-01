De ChristenUnie (CU) in de Friese gemeente Tytsjerksteradiel heeft een raadslid geschorst, omdat het Openbaar Ministerie (OM) hem verdenkt van het verleiden van een minderjarige tot het plegen van ontucht.

De 52-jarige verdachte Edwin van E. was volgens de partij tijdelijk raadslid namens de CU. Hij stond ook op de kandidatenlijst voor de komende verkiezingen. Ook van die lijst is hij geschrapt, maakt de partij donderdagavond bekend.

De CU meldt dat Van E. op 6 januari per e-mail aan de partij liet weten dat hij vanwege persoonlijke omstandigheden zijn werkzaamheden per direct neerlegde en zich terugtrok van de kandidatenlijst. Ondanks herhaaldelijke pogingen is het sindsdien niet meer gelukt om contact te krijgen met Van E., meldt de partij.

Volgens de lokale nieuwssite Wâldnet is Van E. al op 21 december aangehouden en zit hij sindsdien vast. Het voormalig raadslid zou in Rotterdam een poging hebben gedaan om een elfjarig meisje te verleiden tot het plegen van ontucht. Het OM bevestigt tegenover Omrop Fryslân dat die dag inderdaad een man op die verdenking is opgepakt.

Fractievoorzitter van de ChristenUnie in Tytsjerksteradiel, Douwe Hooijenga, schrijft op de partijwebsite "verbijsterd" te zijn. "Ik kan me op geen enkele manier voorstellen hoe heftig het is wat de betrokkenen - slachtoffer, familie en vrienden - op dit moment moeten doormaken. Ik wens hen kracht toe en hoop dat er ook echt recht mag worden gesproken in deze vreselijke situatie."