Voormalig advocaat Max Moszkowicz sr. is op 95-jarige leeftijd overleden. Dat bevestigt zijn familie donderdag aan De Telegraaf.

Moszkowicz was een van de bekendste strafpleiters van het land. Als advocaat verdedigde hij diverse zware criminelen, onder wie Klaas Bruinsma en Willem Holleeder.

Moszkowicz werd in 1926 als kind van joodse ouders geboren in het Duitse Essen. Op zevenjarige leeftijd vluchtte hij met zijn ouders voor de nazi's naar Maastricht. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de familie naar concentratiekampen gestuurd, iets wat alleen Max overleefde.

Na de oorlog ging Moszkowicz medicijnen studeren, maar hij stapte al snel over naar een rechtenstudie. In 2004 kreeg hij een beroerte, waarna hij in 2013 om gezondheidsredenen werd uitgeschreven als advocaat.

Zijn zoons David, Max, Bram en Robert volgden allemaal in zijn voetsporen, met wisselend succes.