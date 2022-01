Een gespecialiseerd politieteam heeft de internationaal gezochte 'tattookiller' Cor P. naar Nederland gehaald. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) donderdag.

P. werd eerder deze maand aangehouden in de Dominicaanse Republiek, nadat hij daar een aanslag op zijn leven overleefde. Hij werd naar verluidt neergeschoten en zwaargewond opgenomen in een ziekenhuis

De Dominicaanse Republiek zette P. deze week het land uit en verzocht Nederland om hem op te halen. De twee landen hebben geen onderling uitleveringsverdrag. P. kwam donderdag onder begeleiding van het speciale politieteam aan in Nederland.

P. werd in 2009 veroordeeld voor een mislukte liquidatie. Begin 2020 werd hij onder voorwaarden vrijgelaten nadat hij twee derde van zijn straf had uitgezeten. Hij knipte zijn enkelband door en sloeg op de vlucht.

Samen met drie andere 'tattookillers' was P. ook verdachte in de zaak van de moord op Onno Kuut in 2009. In 2020 werden de vier na een eis tot levenslang vrijgesproken, maar P. was toen al ontsnapt. Het OM heeft hoger beroep aangetekend tegen de vrijspraken.

De mannen worden 'tattookillers' genoemd vanwege de identieke tatoeages van Chinese tekens die ze op hun rug hebben.

Foto: Openbaar Ministerie

Verbetering: In een eerdere versie van dit artikel stond dat P. een gevangenisstraf uitzat voor de moord op Onno Kuut. Dat is niet juist. P. werd in 2009 veroordeeld voor een mislukte liquidatie. Het bericht is aangepast.