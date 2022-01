Tegen twee mannen die verdacht worden van onder meer een mislukte moordaanslag op advocaat Philippe Schol zijn celstraffen geëist van 23 en 18 jaar. Schol werd op 6 november 2019 in het Duitse Gronau, vlak over de grens bij Enschede, op straat voor zijn huis vijf keer beschoten vanuit een auto.

Het Openbaar Ministerie (OM) wil met deze forse eisen naar eigen zeggen een "niet mis te verstaan" signaal afgeven. "De rechtsstaat is hier in het geding", zei de officier van justitie donderdag in de rechtbank in Almelo. Ze verwees daarmee naar het beroep van Schol en het feit dat de aanslag twee maanden na de moord op advocaat Derk Wiersum plaatsvond.

"Het had weinig gescheeld of Schol was doodgebloed. Zijn geluk was dat in de eerste auto die passeerde mensen zaten die professionele medische hulp konden bieden", zei de officier.

De 48-jarige Bert Jan ten V. hoorde de hoogste straf eisen, omdat hij ook wordt verdacht van het beschieten van een sportschool in Losser een maand voor de aanslag op Schol. Medeverdachte Maikel T. T. (32) was daar niet bij aanwezig.

Verdachten pas in beeld na uitzending Opsporing Verzocht

De verdachten uit Hengelo kwamen pas een jaar na de aanslag in beeld, in november 2020, toen nieuwe videobeelden opdoken en een uitzending van Opsporing Verzocht tips opleverde. Daarop werden de twee gearresteerd. Zij gaven aan weleens "incassoklussen" te doen, maar ontkennen iets met de aanslag op Schol te maken te hebben.

Advocaat Schol en zijn partner maakten afgelopen dinsdag tijdens de eerste zittingsdag gebruik van hun spreekrecht. De fysieke, financiële en psychische gevolgen van de aanslag blijken voor hen ingrijpend en blijvend. Ze leven in angst en Schol ondervindt dagelijks pijn, waardoor hij ook veel minder kan werken. "Een deel van mij is vermoord en zal nooit weer terugkomen", zei hij.

De aanslag kwam kort na de moord op Wiersum. Hij werd in september 2019 in Amsterdam doodgeschoten. Vermoedelijk had deze aanslag te maken met zijn werk als advocaat voor de kroongetuige in het omvangrijke liquidatieproces Marengo, rond hoofdverdachte Ridouan T.

De rechtbank doet op 22 februari uitspraak.