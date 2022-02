Nationale ombudsman Reinier van Zutphen heeft ontdekt dat mensen met klachten over discriminatie en racisme hem moeizaam weten te vinden. Concrete en relatief goedkope oplossingen zoals het vertalen van zijn website naar het Arabisch zijn echter lastig te realiseren, zegt de onafhankelijke klachtenfunctionaris tegen NU.nl. Een concrete aanpak van institutioneel racisme heeft Van Zutphen niet.

De Nationale ombudsman heeft een website en een gratis telefoonnummer. Die zijn niet beschikbaar in bijvoorbeeld het Arabisch of Turks. Ook is er geen optie om de website geschreven teksten te laten uitspreken. "Dat is natuurlijk een probleem", geeft Van Zutphen toe.

Van Zutphen erkent het belang van een meertalige website, maar wil zich daar niet op laten vastpinnen. "Voor wat betreft het vertalen van de website volgen wij de richtlijnen van de Rijksoverheid", licht zijn woordvoerder toe. "Het uitgangspunt voor het vertaalbeleid is: 'niet vertalen, tenzij'." De basisinformatie voor inwoners van het Caribisch deel van het Koninkrijk is wel beschikbaar in het Engels en Papiaments.

Op korte termijn zal de Nationale ombudsman geen apart meldpunt voor klachten over discriminatie opzetten. Concreter dan "wij gaan ervoor zorgen dat we weten wat er aan de hand is en dat we er altijd zijn voor mensen die ten onrechte worden gediscrimineerd" wordt Van Zutphen niet.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij belangrijk nieuws over discriminatie en racisme

Jaarbudget van 21 miljoen euro, geen 'potje onvoorzien'

De Nationale ombudsman heeft een jaarbudget van ongeveer 21 miljoen euro, waarvan ruim 2 miljoen euro voor materialen. De besteding van het budget ligt voor 2022 vast, zegt Van Zutphen.

Ter vergelijking: het vertalen van J.K. Rowlings ongeveer 83.000 woorden tellende boek Harry Potter en de Steen der Wijzen naar het Arabisch of Turks kost rond de 16.000 euro, exclusief btw.

Toch is afwachten voor Van Zutphen ook geen optie. "Als ik alleen maar achter mijn bureau blijf zitten en wacht totdat iemand met een klacht komt over discriminatie, dan kan ik weleens heel lang moeten wachten." Een concreet actieplan om meer gediscrimineerde mensen te bereiken ontbreekt vooralsnog.

'Toeslagenaffaire draait deels om discriminatie en racisme'

En dat terwijl er wel concrete voorbeelden zijn van racisme en discriminatie door de Staat tegen burgers, zoals de toeslagenaffaire. Die draait volgens Van Zutphen in ieder geval deels om discriminatie en racisme.

"We hebben ontdekt dat mensen vanwege hun afkomst of achternaam een label hebben gekregen: 'Die zal wel niet deugen'", zegt hij. "De overheid stikt van de vooroordelen. Dat is heel serieus."

Van Zutphen klaagde in maart vorig jaar dat het hem jarenlang niet was gelukt de overheid te bereiken over misstanden rond de toeslagenaffaire.

Wat doet de Nationale ombudsman? De Nationale ombudsman luistert naar signalen en klachten van burgers over de overheid.

De instantie met 230 medewerkers onderzoekt waar het misgaat en hoe het beter kan.

De Nationale ombudsman kan tussenbeide komen, bemiddelen of onderzoek doen.

Per jaar ontvangt de Nationale ombudsman ongeveer 30.000 meldingen over allerlei vormen van overheidshandelen.

'Rutte niet beoordelen op zijn verleden rond institutioneel racisme'

De toeslagenaffaire kwam aan het licht tijdens het kabinet-Rutte III. Nederland heeft met Rutte IV voor het eerst een coalitieakkoord dat het bestaan van ingebakken vormen van racisme en discriminatie erkent. Van Zutphen wil wat dit zogenoemde institutioneel racisme betreft de geloofwaardigheid van premier Mark Rutte niet beoordelen op diens acties uit het verleden.



Rutte werd in 2007 door de rechter op de vingers getikt toen hij als staatssecretaris van Sociale Zaken inwoners van Somalische afkomst discrimineerde. "Het is hoog tijd om de wet te veranderen", reageerde de huidige premier toen op de uitspraak.

De leider van het kabinet-Rutte IV schreef in 2017 tijdens de verkiezingscampagne dat Nederlanders met een migratieachtergrond van de tweede en derde generatie Nederland kunnen verlaten als het ze hier niet bevalt. De huidige premier gebruikte bovendien in maart 2018 het Sinterklaasfeest als campagnemiddel om voorstanders van Zwarte Piet te paaien.

In 2020 noemde Rutte de term institutioneel racisme "sociologisch jargon". Een jaar later viel het kabinet-Rutte III door de toeslagenaffaire. "Ik heb ermee te dealen", zegt Van Zutphen over Rutte als herbenoemde regeringsleider.

'Ik wil rond de zomer voortgang zien bij politie en marechaussee'

Van Zutphen wil onder meer institutioneel racisme bij de politie en de marechaussee uitbannen. Rond de zomer verwacht hij de eerste conclusies te trekken over de voortgang van de adviezen die hij gaf in een rapport over etnisch profileren.

"Het eerste wat ik wil, is dat duidelijk wordt dat institutioneel racisme niet normaal is", omschrijft Van Zutphen zijn globale doelstellingen. Wat hem betreft is het in januari 2023 "normaal dat mensen racisme en discriminatie aan de kaak durven stellen", ook tegenover de Nationale ombudsman. "Want dan kunnen we er iets aan doen."