De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) kan niet veel uitrichten tegen cosmetische operaties in het buitenland waarbij zaken misgaan. Dat laat de IGJ donderdag weten naar aanleiding van de dood van een Nederlandse vrouw na een mislukte cosmetische bilingreep in Turkije maandag.

"Voor het toezicht op zorg die in het buitenland wordt verleend aan Nederlandse patiënten, is de toezichthouder in het desbetreffende land verantwoordelijk", zegt de inspectie.

De Nederlandse vrouw stierf na een zogeheten Brazilian butt lift. Daarbij wordt vet uit delen van het lichaam weggezogen met liposuctie, om dat vervolgens terug te plaatsen in de billen.

Diverse reisorganisaties bieden pakketreizen aan voor dergelijke ingrepen in het buitenland. "Dat zijn geen zorgverleners, dus ze vallen niet onder ons toezicht", laat een woordvoerder weten.

De inspectie heeft geen mening over biloperaties als zodanig, maar benadrukt in het algemeen dat mensen zich goed moeten laten informeren voordat ze voor een behandeling kiezen. Dat geldt ook voor zorgverleners. Zij moeten zich "bewust zijn van de risico's en de cliënt daar goed over informeren".

Of in Nederland de laatste jaren meldingen zijn binnengekomen over misstanden door cosmetische operaties aan de billen, is de inspectie nog aan het uitzoeken. In 2020 kreeg de IGJ in totaal 44 meldingen binnen over cosmetische zorg in het algemeen. Dat waren er iets meer dan een jaar eerder, toen er 39 signalen binnenkwamen.

Brazilian butt lift riskante ingreep

Volgens professionals is de ingreep waar de Nederlandse vrouw in Turkije aan overleed behoorlijk riskant. Ongeveer een op de drieduizend mensen die de billen op deze manier voller laten maken komt te overlijden, waarschuwden de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) en de Nederlandse Vereniging voor Esthetische Plastische Chirurgie (NVEPC) eerder.

Volgens de NVPC zien Nederlandse artsen vooral patiënten die complicaties hebben opgelopen na deze en andere cosmetische ingrepen in Turkije en in de Dominicaanse Republiek.

Onderzoek onder overleden patiënten wees uit dat vermoedelijk vetweefsel te diep was ingespoten en zo in de bloedsomloop was terechtgekomen, met vetpropjes (embolieën) in het hart en/of de longen als gevolg.

Mensen die een klacht hebben na een medische behandeling in eigen land kunnen terecht bij het Landelijk Meldpunt Zorg. In Nederland geregistreerde artsen die in het buitenland een ingreep uitvoeren, kunnen overigens wel onder het Nederlandse tuchtrecht vallen.