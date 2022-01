Het beeld van Greg R. als belangrijk figuur binnen motorbende Caloh Wagoh en direct betrokkene bij huurmoorden klopt niet. Dat is donderdag het betoog van zijn advocaat Christian Flokstra. R. is een van de vijf personen die vrijdag levenslang hoorden eisen, maar zijn raadsman bepleit vrijspraak.

R. mag met recht een veteraan in het criminele milieu worden genoemd. De 73-jarige man heeft sinds de eeuwwisseling meer dagen van zijn leven in de gevangenis doorgebracht dan in vrijheid, maar nooit voor moord.

De vader van de tot levenslang veroordeelde huurmoordenaar Jesse R. was in 2016 betrokken bij de oprichting van Caloh Wagoh. Een jaar later fungeerde de motorbende onder leiding van Delano R. als moordcommando, aldus het Openbaar Ministerie (OM). Ook Delano R. hoorde levenslang eisen.

Greg R. zou in de visie van het OM een raadgevende rol hebben gehad ten opzichte van Delano R. Volgens zijn raadsman fungeerde zijn cliënt gekscherend eerder als "mascotte", maar niet als iemand met invloed.

Het OM ziet de rol van Greg R. echter als een actievere. De moord op Zeki Yumusak in juli zou mede uit zijn naam zijn besteld. In diezelfde maand stelde Greg R. zijn loods beschikbaar voor het stallen van vluchtauto's en wapens na de moord op crimineel Jaïr Wessels. De verklaringen van kroongetuige Tony de G. vormen volgens het OM belangrijk bewijs.

'Verklaringen De G. beïnvloed door drugs en drank'

Verklaringen die volgens Flokstra met voorzichtigheid moeten worden benaderd. Ten eerste omdat het geheugen van de kroongetuige zou zijn beïnvloed door lang en overmatig gebruik van cocaïne en drank. Daarnaast is de kennis van De G. over Greg R. vooral van horen zeggen, aldus Flokstra.

Greg R. stelde inderdaad een loods beschikbaar aan de motorbende, maar dit was enkel omdat de motorclub ruimte zocht die als clubhuis kon dienen, is het verhaal van de verdachte.

De verklaringen van de kroongetuige over een ontmoeting waarin duidelijk werd dat Greg R. betrokken was bij de moord op Yumusak, zijn volgens Flokstra zo wisselend van inhoud dat ze niet bruikbaar zijn als bewijs.

Alles concluderend kan volgens de raadsman daarom enkel vrijspraak volgen. Op 5 juli hoort Greg R. samen met de medeverdachten hoe het oordeel van de rechtbank luidt.