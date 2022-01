Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) gaat Nederlandse automobilisten niet verplichten hun autodeur bij het uitstappen te openen met de hand die er het verst van verwijderd is. Dat antwoordt het ministerie donderdag op vragen van NU.nl. Deze zogenoemde 'Nederlandse greep' zou er bij sommige nieuwe automodellen juist toe kunnen leiden dat automobilisten minder goed op medeweggebruikers letten.

Door een autodeur te openen met de hand die er het verst bij vandaan is, worden je hoofd en schouder richting de deur gedraaid. Je kijkt zo sneller naar buiten voordat je de deur opent.

Voor bestuurders en passagiers op de voorstoel geldt bovendien dat hun blik eerder op de buitenspiegel valt. Ook daardoor kunnen ze andere verkeersdeelnemers die van achteren naderen eerder zien. Britse automobilisten moeten de Nederlandse greep (Dutch reach) vanaf zaterdag verplicht toepassen.

Door een autodeur te openen met de hand die er het verst van verwijderd is, zie je medeweggebruikers minder snel over het hoofd. Door een autodeur te openen met de hand die er het verst van verwijderd is, zie je medeweggebruikers minder snel over het hoofd. Foto: NU.nl

IenW: 'Door Nederlandse greep kan je juist vergeten op te letten'

IenW benadrukt dat het het belangrijkste is om "gewoon" goed uit te kijken bij het openen van de autodeur. Volgens het ministerie kan de Nederlandse greep automobilisten helpen ongevallen door plotseling openslaande autodeuren te voorkomen, maar zijn er inmiddels ook auto's op de markt waarbij de deurgreep zo ontworpen en geplaatst is dat de deur bij het toepassen van de greep lastiger te openen is.

"Dat kan ertoe leiden dat je sneller vergeet goed uit te kijken, omdat je de aandacht nodig hebt om de deur te openen", zegt IenW. Ook wijst het ministerie erop dat het voor mensen met een beperking moeilijk kan zijn om de deur met de Nederlandse greep te openen.

Nederlandse greep niet verplicht bij rijlessen en examens

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) is verantwoordelijk voor het afnemen van de verkeersexamens van automobilisten. De instelling laat aan NU.nl weten dat de Nederlandse greep niet verplicht is tijdens rijlessen en rijexamens.

Volgens het CBR kan de Nederlandse greep wel helpen om medeverkeersdeelnemers te zien bij het uitstappen. "Daarom zijn er rijscholen die hun leerlingen deze methode aanleren", zegt een woordvoerder.

In België bijna elke dag verkeersongeval door openslaande autodeur

IenW zegt geen gegevens te hebben over het jaarlijkse aantal verkeersongevallen in Nederland als gevolg van openslaande autodeuren. Ons buurland België registreerde sinds 2016 gemiddeld 333 van deze ongevallen per jaar. Het vermoeden bestaat dat het werkelijke aantal ongelukken er een stuk groter is.

In een op de twaalf gevallen leidt een botsing met een openslaande autodeur in België tot zwaar letsel. Jaarlijks overlijden hierdoor één à twee fietsers bij onze zuiderburen.

De precieze oorsprong van de term 'Nederlandse greep' is onbekend. De methode werd wel al in 1961 beschreven in De Telegraaf. Volgens buitenlandse media passen Nederlanders de methode vaak toe.