De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft een onderzoek ingesteld naar een universitair hoofddocent. Hij mag zijn vak over kritisch denken voorlopig niet meer geven omdat hij geprobeerd zou hebben om studenten te overtuigen van allerlei complottheorieën.

De docent is niet op non-actief gezet en geeft nog wel andere lessen, laat een woordvoerder van de RUG weten. "We zijn aan het onderzoeken wat er precies gebeurd is. En op basis van het onderzoek dat geweest is, is besloten om het betreffende vak voor het komende blok te stoppen."

Volgens haar wordt nu een breder onderzoek ingesteld om te kijken hoe het met de andere vakken gaat. "Het gaat om een didactisch kwaliteitsonderzoek om te kijken of dat in lijn is met hoe wetenschappelijk onderwijs dient te geschieden."

De kwestie werd aan het licht gebracht door de universiteitskrant UKrant. Die schreef dat verschillende studenten zich niet meer veilig voelden omdat ze anders dachten dan de docent, die er zijn eigen "alternatieve waarheid" op nahield.

In zijn lessen werden uiteenlopende onderwerpen behandeld, zoals de aanslagen van 9/11, klimaatverandering en vaccinaties. Een van de studenten liet weten dat de sfeer vijandig was tijdens de colleges.