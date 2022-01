De rechter heeft woensdag een 48-jarige Rotterdammer veroordeeld voor geweldpleging bij een lawaaidemonstratie op de Turfmarkt in Den Haag tijdens de persconferentie van het kabinet over de coronamaatregelen op 12 november. Ook werd een 53-jarige Amsterdammer veroordeeld voor het bedreigen van een verslaggever.

Tegenstanders van het coronabeleid hielden 12 november een lawaaidemonstratie in een poging de coronapersconferentie te verstoren. Daarbij werd onder meer met stenen en zwaar vuurwerk gegooid. De mannen stonden woensdag voor het eerst in de rechtbank, de politierechter deed in beide gevallen meteen uitspraak.

De Rotterdamse veroordeelde gooide tijdens de demonstratie een stuk zwaar vuurwerk in een groep mensen. Hij dacht een fakkel te hebben gegooid, maar de officier van justitie ging daar niet in mee. "Op een fakkel staat niet in grote letters 'Cobra 6' geschreven."

De officier eiste een celstraf van acht maanden. De rechter legde de man uiteindelijk vier maanden cel op, waarvan twee voorwaardelijk. Hij werd in januari aangehouden op basis van camerabeelden.

De Amsterdamse veroordeelde moest voor de rechter verschijnen vanwege het bedreigen van een journalist, die een filmpje van de lawaaidemonstratie op Twitter had geplaatst. "De schade van vanavond: de koffietent was nog maar pas geopend. In het filmpje ook het formaat van de bakstenen", schreef de journalist daarbij. De verdachte reageerde daaronder met: "Je bent een NSB'er en we weten je te vinden kankerhond."

Onderzoek nog in volle gang

De Amsterdammer werd in januari aangehouden. Hij verklaarde zelf niks weten van de bedreiging dan wel belediging, maar dat iemand anders zijn naam en foto op Twitter had gebruikt. De officier vond dat ongeloofwaardig en eiste acht weken cel.

De rechter legde de man uiteindelijk een celstraf van vier weken op, waarvan 25 dagen voorwaardelijk. Ook mag de man geen contact meer opnemen met de journalist.

Volgens het OM is het onderzoek naar de rellen nog in volle gang en is de politie nog altijd op zoek naar meer relschoppers. Het gaat onder anderen om jongeren die deel uitmaakten van een grote groep, die bewust de confrontatie zocht met de politie en stenen en zwaar vuurwerk naar agenten gooide. Ook maakte de groep zich schuldig aan het stichten van brandjes, het plegen van vernielingen en het belagen van automobilisten, aldus de politie.