Zeesluis IJmuiden is woensdag geopend door koning Willem-Alexander. De grootste zeesluis ter wereld vervangt de Noordersluis uit 1929, die te klein is geworden.

De nieuwe zeesluis is 500 meter lang, 70 meter breed en 18 meter diep.

Na het openen van de zeesluis spreekt de koning nog met betrokkenen, zoals degenen die de sluis hebben gebouwd, omwonenden en de betrokken havenbedrijven.

Zeesluis IJmuiden moet ruimte bieden aan de steeds groter wordende zeeschepen. De bouw van de zeesluis, die 0,5 kilometer lang is, startte halverwege 2016 en werd afgelopen augustus afgerond. Sindsdien is de nieuwe sluis uitvoerig getest en is er geoefend met hulpdiensten.

Niet Sluisje McSluisface

In november vorig jaar werd een naamsverkiezing voor de sluis gehouden. Inzendingen als Irma Sluis, De Sluizenmoeder en Sluisje McSluisface haalden het niet.

Eerder werd al gemeld dat de sluis sowieso niet de naam van Irma Sluis zou gaan dragen. Die naam werd door meerdere inzenders genoemd, verwijzend naar de gebarentolk die door de coronapersconferenties landelijk bekend is geworden.

Om de sluis naar iemand te kunnen vernoemen, moet die persoon namelijk minimaal tien jaar overleden zijn of lid zijn van het koningshuis.