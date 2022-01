Treinreizigers hadden in 2021 vaker te maken met meer dan tien minuten vertraging door storingen bij de NS en regionale vervoerders als Connexxion en Keolis dan een jaar eerder. Dat gebeurde wel minder vaak dan voor de coronacrisis, blijkt woensdag uit een analyse van gegevens van de website Rijden de Treinen.

In 2021 waren er op spoortrajecten 4.150 vertragingen van tien minuten of langer. Dat zijn er meer dan de 3.585 storingen die in 2020 werden geteld. In 2019 hadden reizigers nog met 4.639 storingen te maken.

Vorig jaar zijn de meeste storingen veroorzaakt door problemen met het treinmaterieel. Het ging om een derde van het totaal. Ook problemen met de infrastructuur zijn een belangrijke oorzaak van niet-rijdende of vertraagde treinen.

Het gaat daarbij om bijvoorbeeld een beschadigde bovenleiding, een defecte overweg of een wisselstoring. Een opvallend groot deel van de treinstoringen ontstond tijdens de avond- of ochtendspits. Dat gold voor een kwart.

De NS zegt in een reactie zijn eigen prestaties te beoordelen door onder meer te bekijken hoe vaak reizigers op tijd aankomen. De spoorvervoerder schat in dat 94,4 procent van de reizigers in 2021 op tijd was, een verbetering ten opzichte van de 93,5 procent die een jaar eerder werd gemeten.

De NS vervoerde dagelijks gemiddeld 611.000 reizigers. Dat komt neer op een ruime halvering ten opzichte van 2019, toen er nog geen coronapandemie was.

Meeste storingen op Rotterdam Centraal

Rotterdam Centraal kreeg in 2021 net als een jaar eerder de meeste treinstoringen te verduren: 421. Schiphol Airport en Utrecht Centraal volgen met respectievelijk 314 en 308 storingen. Breda, Amersfoort Centraal, Arnhem Centraal, Amsterdam Centraal en Leiden Centraal staan met elk meer dan 200 storingen eveneens hoog in de lijst.

Bij Arnhem Centraal is het aantal storingen het meest toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. Daar ging het om een stijging van 96 storingen. Ook bij Amersfoort Centraal, Leiden Centraal, Dordrecht, Arnhem Zuid, Elst, Haarlem en Utrecht Overvecht nam het aantal storingen in een jaar met meer dan 50 toe.