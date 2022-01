De activiteiten van het Cross Cultural Human Rights Centre van de Vrije Universiteit Amsterdam zijn stilgelegd. Het platform doet onderzoek naar publicaties op de eigen website, nadat vorige week ophef is ontstaan over financiering van onderzoek door China en uitspraken waarin het onderdrukken van Oeigoeren lijkt te worden gebagatelliseerd.

Op de website van het platform staat alleen nog een verklaring waarin staat dat het centrum onderzoek doet naar sommige publicaties op de eigen website die niet stroken met "inclusiviteit en diversiteit". Ook worden uitspraken van medewerkers onderzocht en zijn lopende onderzoeken van het centrum en colleges voor studenten stilgelegd.

Een week eerder zette de VU de Chinese subsidie stop die het centrum ontving voor een onderzoek naar mensenrechten. Het was de vraag of door deze financiering onafhankelijk onderzoek kon worden gedaan. In berichtgeving van de NOS kwamen medewerkers van het centrum aan het woord die de situatie in Xinjiang, waar de etnische minderheidsgroep van Oeigoeren wordt onderdrukt, lijken te bagatelliseren.

Het onderzoek naar het centrum en het mogelijke gebrek aan wetenschappelijke onafhankelijkheid door de subsidie wordt nu opgestart, laat een woordvoerder van de VU woensdag weten. De studenten die de genoemde colleges zouden volgen, zijn op de hoogte gebracht.

In de verklaring op de website zegt het centrum zich te distantiëren van "alle" mensenrechtenschendingen en uitspraken die deze schendingen lijken te bagatelliseren of ontkennen. Daarnaast stelt het centrum achter de uitspraken van de Verenigde Naties te staan, die zeggen dat de mensenrechten van Oeigoeren in China systematisch geschonden worden.