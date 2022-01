Op en rond het asielzoekerscentrum in het Brabantse Budel is tot half februari een noodverordening van kracht. Burgemeester Roland van Kessel van de gemeente Cranendonck heeft de noodverordening dinsdag ingesteld na een reeks steekincidenten, is te lezen in een document.

Binnen de poorten van het centrum zijn in de afgelopen drie maanden zes gevallen van geweld gemeld waarbij steekwapens zijn gebruikt. Om preventief fouilleren mogelijk te maken, hoopt de burgemeester ook groen licht van het Openbaar Ministerie te krijgen om het azc en omgeving tot veiligheidsrisicogebied te maken, zegt hij tegen het Eindhovens Dagblad.

Een noodverordening is een bijzondere maatregel die burgemeesters inzetten om onrust te voorkomen of op te lossen. "Zo'n verordening stel je niet zomaar in. Maar het is noodzakelijk. De vele steekincidenten kunnen echt niet. De orde moet hersteld worden", zegt Van Kessel tegen de krant.

De burgemeester overlegt woensdag met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). "De verantwoordelijkheid voor de veiligheid ligt bij het COA. Zij moeten toezien op een veilige leefomgeving en met oplossingen komen", vindt de burgemeester.

De geweldsgolf staat ook op de agenda bij een bespreking tussen burgemeester Van Kessel, commissaris van de Koning Ina Adema en staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie).