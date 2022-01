De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft dinsdag meerdere veedieren weggehaald bij een zorgboerderij in het Noord-Hollandse Grootschermer, vlak bij Alkmaar. Op dezelfde locatie werden eerder deze maand ook al meerdere dieren weggehaald, vanwege de erbarmelijke omstandigheden waarin ze leefden.

Dinsdag werden vier alpaca's, drie paarden, twee shetlandpony's en twee hangbuikzwijnen in beslag genomen. Eerder deze maand ging het om zeven Schotse hooglanders. Daarnaast werden toen zes dode runderen aangetroffen en moesten drie runderen ter plekke uit hun lijden worden verlost door een dierenarts.

Volgens de NVWA lieten de leefomstandigheden van de dieren "ernstig te wensen over". Veel dieren stonden tot aan hun knieën in de uitwerpselen of de modder. Ook was er weinig tot geen voer voor de dieren.

Inspecteurs van de NVWA vonden achter een loods twee hangbuikzwijntjes die niet geregistreerd waren en geen hygiënisch onderkomen hadden. De drie paarden en twee shetlandpony's bleken verwaarloosd. Ze hadden niet genoeg voedsel en geen beschut onderdak. Ook de alpaca's zagen er niet verzorgd uit.

De dieren zijn door een dierenarts gecontroleerd en worden opgevangen op een adres waar ze de zorg krijgen die ze nodig hebben, aldus de politie. Tegen de eigenaren is proces-verbaal opgemaakt. Er wordt nog verder onderzoek gedaan naar de boerderij.