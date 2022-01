In de rechtbank van Amsterdam gaat woensdag de rechtszaak van start naar aanleiding van de ontdekking van martelcontainers in een loods in Wouwse Plantage. Hoe een ruzie om tientallen miljoenen euro's ontaardde in het opzetten van een onderwereldgevangenis.

Het beeld van een behandelstoel in een geluiddicht gemaakte container kreeg in juni 2020 wereldwijde aandacht. Het was een van de beelden die de politie vrijgaf na een inval in het Noord-Brabantse Wouwse Plantage.

In een loods trof de politie zeven zeecontainers aan, waarvan zes moesten dienen als gevangenisruimte voorzien van handboeien. In de zevende container stond een tandartsstoel met eveneens de mogelijkheid om iemand vast te binden. Van een aangetroffen snoeischaar, takkenschaar, scalpels en tangen vermoedt justitie dat die bedoeld waren als martelinstrumenten.

Het beeld over voorgenomen martelpraktijken ontstond uit een serie berichten verstuurd met encryptiedienst EncroChat, die door een hack in 2020 onderschept werden door de politie. Achter afzenders met de namen Luxuryballoon en Slempo gaan volgens het Openbaar Ministerie (OM) hoofdverdachten Roger P. en Robin van O. schuil.

"Maat, ze gaan allemaal vroeg of laat aan de beurt komen", luidt een bericht van 18 april 2020, toegeschreven aan Van O. Het antwoordt van P.: "Ben normaal niet van deze afdeling. Maar er zijn er nu een paar ik hoop dat ik de kans krijg om ze te martelen."

Alle containers waren voorzien van handboeien. Foto: OM.nl

Verdwenen miljoenen als reden voor conflict

De gesprekken zouden het gevolg zijn van een conflict om tientallen miljoenen euro's, dat eind 2019 was ontstaan. Ali D. fungeerde destijds als beheerder van het geld, dat P. verdiende met de drugshandel. P., ook wel bekend als Piet Costa, hoorde vorige week nog ruim zeventien jaar cel eisen vanwege zijn rol bij grootschalige cocaïnehandel.

D. zou in zijn rol als kasbewaker maar liefst 100 miljoen euro in eigen zak hebben gestoken, zo schrijft NRC. Een deel van dat geld werd nog wel terugbetaald, maar het conflict was al ontstaan.

Volgens justitie was dat reden voor P. om Van O. in te schakelen. Onder diens leiding werden de genoemde zeecontainers ingericht, die door de verdachten zelf als 'de EBI' werden omschreven. Dat is een verwijzing naar de Extra Beveiligde Inrichting in Vught, waar de zwaarste categorie criminelen wordt vastgehouden.

De containers werden dus voorzien van handboeien, maar ook van warmte-isolerende folie, zodat warmtecamera's niet konden detecteren wat er in de container zat. Via geïnstalleerde camera's konden de gevangenen in de gaten worden gehouden en aan de binnenkant bevestigde isolatie zorgde ervoor dat de cellen geluiddicht waren. "Ze mogen schreeuwen", leest een onderschept bericht.

Team zou fungeren als arrestatieteam

Bij de inval werden ook kogelvrije vesten en politie-uniformen aangetroffen. Later bleken deze in 2018 uit een politiebureau in Haren te zijn gestolen en via een corrupt contact bij de criminele organisatie te zijn beland. Uit de eerdergenoemde EncroChat-berichten werd duidelijk dat de verdachten ook het idee hadden opgevat om een arrestantenbus van de politie te stelen.

Als een waar arrestatieteam zouden de criminele rivalen uit hun huizen worden getrokken en meegenomen naar de containers. Een tweede loods in Rotterdam zou als uitvalsbasis dienen van dit zelf opgezette arrestatieteam.

Plannen die allemaal zijn voorkomen dankzij vroegtijdig ingrijpen van de politie, is de lezing van justitie. Vanaf woensdag zal het OM de rechtbank ervan proberen te overtuigen dat een groep mannen onder leiding van P. en Van O. achter deze onderwereldgevangenis zat.

Beide hoofdverdachten ontkennen achter de namen Luxuryballoon en Slempo schuil te gaan. Overige verdachten zwijgen of verklaren dat het enkel het doel was om een wietplantage op te zetten. Of het überhaupt nog van een zaak tegen Van O. komt, is sterk de vraag. De man is terminaal ziek en niet in staat het proces bij te wonen.