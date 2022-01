De politie heeft drie tieners opgepakt voor beroving en vrijheidsberoving van een zeventienjarige jongen uit Eindhoven op zaterdag 11 december, meldt de politie dinsdag. Het slachtoffer fietste rond middernacht terug van zijn werk, toen hij werd tegengehouden door de tieners en werd meegenomen naar een kelderbox in een flatgebouw.

Eenmaal in de kelderbox aan de Echternachlaan werd het slachtoffer gedwongen zijn kleding uit te doen en geld over te maken. Ook werd zijn moeder gevraagd geld over te maken naar de daders, zogenaamd voor de betaling van een taxi. Verder werden de telefoon en ID-kaart van de jongen gestolen.

Het slachtoffer vertelde dat hij die nacht door drie jongens werd vastgehouden. Telkens was er één verdachte bij hem. Desondanks wist hij rond 4.30 uur te ontkomen. In de nacht is meerdere keren geprobeerd geld op te nemen met de pinpas van de jongen. Ook moest hij inloggegevens van diverse apps op zijn telefoon afgeven.

De politie kwam de drie verdachten van vijftien, vijftien en zestien jaar oud op het spoor doordat ze goederen bestelden op de naam en rekening van het slachtoffer. Deze pakketten werden door meerdere verdachten opgehaald. De drie komen allemaal uit Eindhoven en zitten nog vast.