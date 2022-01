De Inspectie Justitie en Veiligheid heeft dinsdag zware kritiek geuit op het functioneren van de afdeling Afgeschermde Operaties (AO) van de politie. Uit onderzoek blijkt er sprake van onder andere een onveilige werksfeer, vriendjespolitiek en onderlinge strijd met alle risico's van dien.

De zelfdoding van een undercoveragent vorig jaar is een triest voorbeeld van waar deze problemen toe kunnen leiden, aldus de inspectie. In een ander onderzoek werd al geconstateerd dat de dood van de man een direct gevolg was van zijn werk.

Het rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid is het derde onderzoek naar teams binnen de landelijke eenheid van de politie na meldingen over misstanden. Dit onderzoek is specifiek gericht op het onderdeel dat zich bezighoudt met onder meer geheime operaties tegen de zware misdaad.

De conclusies zijn stevig. Binnen de afdeling AO varen teams hun eigen koers en ontbreekt een gemeenschappelijk doel. Er zou nauwelijks leiding van bovenaf zijn, "terwijl dit gevaarlijke politiewerk juist directe sturing vereist", aldus de inspectie.

"Binnen de afdeling heerst een onveilige werksfeer, vriendjespolitiek voert de boventoon, mensen kaarten knelpunten niet aan uit angst voor represailles en er is een gebrek aan personele zorg."

Een van de aanbevelingen aan korpschef Henk van Essen is om voorafgaand aan geheime operaties tijdig uit te zoeken of er speciale voorzieningen getroffen moeten worden voor het betrokken personeel.

