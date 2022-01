De ochtend begint dinsdag op veel plaatsen grijs en bewolkt. Vooral in de zuidelijke provincies kan het mistig zijn en er is nauwelijks wind.

De temperatuur ligt tussen de 0 en -2 graden, in het noorden vaak wel iets boven het vriespunt.

In de loop van de dag laat de zon zich in het zuiden af en toe zien, maar bijna overal in het land blijft het bewolkt.

Het blijft de hele dag droog. 's Middags waait er een zwakke wind uit zuidwestelijke richting en de temperatuur ligt rond de 4 tot 5 graden.