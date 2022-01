Het Openbaar Ministerie (OM) zegt nog niet volledig van de verdenking af te willen stappen dat er na de overval op een waardetransport in Amsterdam gericht is geschoten op de politie. Dat werd maandag duidelijk in de rechtbank van Amsterdam. Forensisch bewijs, zoals kogelinslagen, ontbreekt nog altijd.

In het dossier is een verklaring van een wapendeskundige opgenomen waar NU.nl zondag over heeft bericht. Hij concludeert dat het zeer opvallend is dat kogelgaten ontbreken als er daadwerkelijk gericht op agenten is geschoten.

De advocaten van de verdachten vertelden de rechtbank dat het daarom niet langer vol te houden is dat hun cliënten verantwoordelijk worden gehouden voor een poging tot gekwalificeerde doodslag, oftewel het beschieten van agenten. Dit is van groot belang voor de verdachten, omdat het jaren celstraf scheelt.

De officieren van justitie vinden het nog vroeg om deze verdenking te laten varen, al lijken ze wel minder overtuigd. "We zijn niet blind voor de verklaring in het dossier", zegt het OM verwijzend naar de wapendeskundige. "Maar dat bewijs ontbreekt, betekent niet dat het niet is gebeurd."

De man, werkzaam bij Defensie, stelt dat daar waar geschoten is in Broek en Waterland dit terug te zien zou moeten zijn. Het dorp was na de overval op 19 mei vorig jaar het eindpunt van de achtervolging.

Advocaat rept van selectief shoppen door OM

"Maar dit is anders tijdens de rijdende situatie", aldus het OM. De officieren doelen daarbij op het schieten tijdens de achtervolging. "Van belang is dat de agenten die hierbij betrokken waren nog moeten worden gehoord." Een getuige zegt het gericht schieten op de snelweg waar te hebben genomen.

Advocaat Jan-Hein Kuijpers noemde deze opmerking een voorbeeld van "selectief shoppen" uit verklaring van de wapenexpert. "De deskundige zegt dat als je een politieauto wilt raken, dan laat je het wapen steunen op de hoedenplank en dan schiet je dwars door de achterruit, citeerde de advocaat de expert. "Dit is niet gebeurd, dat staat vast."

De rechtbank beslist later op maandag of de verdenkingen van gekwalificeerde doodslag nog sterk genoeg zijn en of de verdachten vast blijven zitten. Dat de verdachten bij de overval betrokken zijn, hebben ze toegegeven.