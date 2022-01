Alle 170.000 vleeskuikens van een pluimveebedrijf in het Noord-Hollandse Grootschermer zijn afgemaakt, omdat er vogelgriep was vastgesteld. Hetzelfde gebeurt in het Noord-Brabantse Willemstad bij een pluimveebedrijf met 46.000 kuikens waar ook vogelgriep is vastgesteld.

Het gaat om een ernstig besmettelijke variant van het virus. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voert de ruiming uit.

Binnen een straal van 1 kilometer van het bedrijf in Grootschermer ligt nog een ander pluimveebedrijf. Dat wordt nu volledig geblokkeerd, afgeschermd en de komende periode grondig gecontroleerd op vogelgriep. Voor bedrijven binnen een straal van 10 kilometer geldt per direct een vervoersverbod.

Rond Willemstad liggen drie pluimveebedrijven binnen een straal van 3 kilometer. Die worden allemaal gecontroleerd op het virus. Zeven boerderijen binnen 10 kilometer van het getroffen bedrijf hebben een vervoersverbod opgelegd gekregen.

Vanwege de grootschalige uitbraak van vogelgriep in heel Europa zijn nog steeds maatregelen van kracht. Mensen mogen niet zonder goede reden verblijfplaatsen van risicovogels bezoeken. Hoenderachtigen, watervogels en loopvogels zijn de risicogroepen. Ook is er nog een ophokplicht van kracht.