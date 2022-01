Duizenden mensen hebben zondagmiddag in Roermond deelgenomen aan een alternatieve kroegentocht, georganiseerd door zeventien cafés en andere horecazaken in de Limburgse stad. De 'Tour du Roer' was uit protest tegen het coronabeleid van het kabinet.

Grote groepen stonden voor de deelnemende horecazaken, waarbij mensen vaak geen 1,5 meter afstand hielden en niemand een mondkapje droeg. De gemeente had voor de borreltour geen toestemming gegeven.

Handhaving van de gemeente Roermond sprak mensen die voor de zaken hun bestelling nuttigden aan. "Dat mag niet, ze moeten doorlopen", aldus een woordvoerder van de gemeente. Veel effect had deze sommatie niet.

De gemeente waarschuwde in de loop van de middag de deelnemende horeca dat de zaken om uiterlijk 17.00 uur gesloten moesten zijn, anders zouden er sancties volgen. De meeste deelnemers waren tijdig dicht, maar een café op de Roerkade negeerde de waarschuwing en bleef langer open.

Als gevolg daarvan stond rond 17.00 uur een groep van enkele honderden mensen voor de kroeg en deels op straat onder meer bier te drinken en naar de muziek van een dj te luisteren. Daardoor ontstonden verkeersgevaarlijke situaties. Er werd ook met flessen en vuurwerk naar passerende auto's gegooid en fietsers en andere passanten moesten de rijbaan op om tegen het drukke eenrichtingsverkeer in hun weg te vervolgen.

Rond 18.00 uur grepen de politie en handhaving in, maar vlak daarvoor ging de kroeg dicht en vertrokken de meeste mensen. De agenten spraken mensen die nog op straat rondhingen aan, totdat de rust in de stad was weergekeerd.