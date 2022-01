De Koninklijke Marechaussee heeft zondag op Schiphol in de wielkast van het neuswiel van een vrachtvliegtuig uit Zuid-Afrika een levende verstekeling aangetroffen.

Het is niet bekend hoe lang de man zich had opgehouden in de ruimte waar de wielen van het vliegtuig ingeklapt worden. Een vlucht tussen Zuid-Afrika en Nederland duurt over het algemeen tien uur of langer.

Het vliegtuig waar de man in werd aangetroffen, vloog volgens NH Nieuws via Nairobi van Johannesburg naar Schiphol. Mogelijk is de man in de Keniaanse hoofdstad stiekem in het landingsgestel geklommen.

De verstekeling werd gevonden tijdens een controle van het vliegtuig. De man was bij bewustzijn en aanspreekbaar, maar wel onderkoeld. Hij is afgevoerd naar het ziekenhuis. Over zijn identiteit is verder nog niks bekendgemaakt.

Het is vrij uitzonderlijk dat een verstekeling een vlucht in een wielkast overleeft. De temperatuur kan daar dalen tot 50 graden onder nul, al verschillen de omstandigheden per vlucht. Ook is er zeer weinig zuurstof aanwezig.