Agenten hebben zaterdagavond ingegrepen bij een zogeheten carmeeting in Harderwijk, bevestigt de politie na berichtgeving door Omroep Gelderland. Volgens een woordvoerder van de politie waren er naar schatting 150 voertuigen aanwezig bij het illegale evenement op een parkeerplaats aan de Boekhorstlaan.

Op carmeetings wordt gepronkt met opgevoerde en omgebouwde (race)auto's. Twaalf automobilisten hebben een bekeuring gekregen. Eén automobilist kreeg een bon voor het gebruik van een blauwe flitslamp van de politie in zijn voertuig.

Volgens de woordvoerder gaf de groep gehoor aan een oproep van de politie om het terrein te verlaten. Even later verzamelden ze zich echter opnieuw, ditmaal in Ermelo. Ook daar werden ze weggestuurd.

De organisator van de carmeeting heeft een proces-verbaal gekregen voor het overtreden van de coronamaatregelen en het organiseren van een illegaal evenement.

Ook in Arnhem moest de politie ingrijpen. Daar werd in de nacht van zaterdag op zondag een illegaal feest beëindigd in het bosgebied in de buurt van het Nederlands Openluchtmuseum. Daar waren zo'n zeventig mensen bijeengekomen.

Volgens een woordvoerder van de politie ging het om een verrassingsfeestje, waar meer mensen op afkwamen dan de bedoeling was. Toen de politie aankwam, gingen de feestgangers naar huis. Zij waren al aan het opruimen.