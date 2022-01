Tientallen demonstranten die in januari 2021 schade aanrichtten tijdens de zogenoemde coronarellen in verschillende grote steden hebben geen schadevergoeding hoeven betalen, concludeert RTL Nieuws na eigen onderzoek. De oorzaak daarvan zijn fouten bij het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Openbaar Ministerie (OM) en een gebrek aan prioriteit.

De rellen hadden miljoenen euro's schade tot gevolg. Ferd Grapperhaus, destijds minister van Justitie en Veiligheid, beloofde alle schade op de relschoppers te verhalen. In maart 2021 meldde Trouw al dat dat moeilijk zou kunnen zijn.

RTL Nieuws meldt onder meer dat 37 daders die vanwege coronarellen op het Museumplein in Amsterdam een bedrag van in totaal 16.000 euro moesten betalen, "door een fout bij het ministerie van Justitie en het OM" aan hun schadevergoeding zijn ontkomen.

In andere gevallen werd er geen vergoeding betaald omdat het fonds waarin deze bedragen terecht zouden moeten komen nooit is opgericht. De exacte reden hiervoor is volgens RTL Nieuws onduidelijk.

Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), de instantie die verantwoordelijk is voor het innen van de schadevergoedingen, laat aan RTL Nieuws weten dat de instantie machteloos is en dat in Amsterdam de gemeente en de politie nu zelf opdraaien voor de schade.

In januari vorig jaar braken er voornamelijk in grote steden rellen uit na de invoering van strenge coronamaatregelen. Vooral de net ingevoerde avondklok leidde tot onvrede onder de bevolking.