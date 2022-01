Het is zaterdag de hele dag grijs en bewolkt. In de middag kan er wat lichte (mot)regen vallen. De temperatuur loopt op naar zo'n 7 graden.

Zaterdagochtend blijft het droog en er waait een zwakke tot matige westenwind.

In de middag kan er vooral in het noorden en oosten wat regen vallen. Er waait nog steeds een zwakke tot matige westen- tot noordwestenwind en in het hele land zal de temperatuur rond de 7 graden uitkomen.

's Avonds regent het nog licht in de zuidelijke helft van het land. In de nacht is het droog, maar het blijft bewolkt. Vooral in het zuiden van het land komt nevel en mist voor. De temperatuur daalt naar 2 tot 4 graden.