De telefoon en chatbox van Slachtofferhulp staan sinds donderdagmiddag "op springen", zegt een woordvoerder van de hulporganisatie tegen NU.nl. Volgens de woordvoerder heeft dat vermoedelijk te maken met de aflevering van BOOS die donderdagmiddag werd uitgezonden. Daarin werden meerdere gevallen van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij het televisieprogramma The voice of Holland aan de kaak gesteld.

Sinds donderdagmiddag is het aantal mensen dat chat met Slachtofferhulp gestegen van gemiddeld 45 naar 128 per dag. Er was een grote piek te zien op donderdag om 16.30 uur, een half uur nadat de aflevering van BOOS online was gekomen. Ook vrijdag is het aantal chatgesprekken aanzienlijk groter: om 13.00 uur waren er al 79 gevoerd.

Het aantal telefonische gesprekken steeg ook flink. Zo belden donderdag tussen 17.00 uur en 20.00 uur 66 mensen naar Slachtofferhulp, terwijl normaal zo'n 35 telefoontjes worden gepleegd.

Van de gesprekken ging 80 tot 90 procent over seksueel grensoverschrijdend gedrag of seksueel geweld. "Elk personeelslid is ingezet om alle telefoontjes en berichtjes te kunnen beantwoorden", zegt de woordvoerder.

'Mensen herkennen zich in verhalen BOOS'

"De enorme aandacht voor dit onderwerp brengt mensen die ooit slachtoffer zijn geweest van seksueel grensoverschrijdend gedrag naar Slachtofferhulp", aldus de zegspersoon. Mensen herkennen zich in de verhalen die naar buiten zijn gekomen in de aflevering van BOOS. De media-aandacht zorgt ervoor dat mensen over hun eigen situatie willen praten.

Mensen die slachtoffer zijn van seksueel grensoverschrijdend gedrag kunnen Slachtofferhulp bellen om hun verhaal te vertellen. De organisatie inventariseert wat er nodig is voor het slachtoffer. Daarnaast kan Slachtofferhulp helpen bij eventuele aangiftes, het aanvragen van schadevergoedingen en het in contact komen met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt.