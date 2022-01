Een wapendeskundige noemt het ontbreken van kogelinslagen zeer opvallend als er na de overval op een waardetransport in Amsterdam gericht op de politie is geschoten. Dit staat in stukken van het dossier die zijn ingezien door NU.nl. Het roept de vraag op hoe sterk de zaak van het Openbaar Ministerie (OM) is als het gaat om de ten laste gelegde poging tot doodslag, wat vele jaren celstraf kan schelen.

Wat weten we over de overval op een waardetransport in Amsterdam? Bij de overval hadden de daders het voorzien op een waardetransport dat op 19 mei arriveerde in Amsterdam.

De overvallers gingen er vandoor met een buit waarvan ruim 4 miljoen euro is terug gevonden.

De daders vluchtten naar Broek in Waterland, waar zes van hen werden aangehouden en één werd doodgeschoten.

De politie is nog steeds op zoek naar verdachten.

Volgens de politie is er gericht op hen geschoten, maar hiervoor ontbreekt bewijs.

Als de verdachten schuldig worden bevonden aan schieten op de politie, betekent dat vele jaren extra celstraf

Er loopt nog steeds onderzoek naar.

Om duidelijkheid te krijgen wat er op dag van de overval in mei vorig jaar is gebeurd, is een reconstructie gemaakt. Op de plekken waar is geschoten zijn politievoertuigen neergezet. Deze zijn gefotografeerd vanuit het standpunt van de schutters.

Aan hand van de foto's is bekeken of het mogelijk is dat er gericht op de politie is geschoten, maar tegelijkertijd ontbreken inslagen in zowel de voertuigen als in de omgeving zoals in bomen en huizen. Conclusie van de wapendeskundige op basis van alle situaties bij elkaar genomen is dat op zeker een of twee plekken inslagen te vinden zouden moeten zijn.

De vraag is of de verklaringen van de agenten dat ze zijn beschoten, voldoende bewijs is voor een schuldigverklaring. De verdachten, die hun rol bij de overval min of meer hebben toegegeven, zeggen dat van tevoren was afgesproken enkel in de lucht te schieten.

Vijf plekken aangewezen waar is geschoten

Zeker tien mannen waren op 19 mei betrokken bij een overval op het zojuist gearriveerde waardetransport bij het filiaal van Schöne Edelmetaal in Amsterdam-Noord. Daarna volgde een heftige achtervolging die eindigde in Broek en Waterland. Nog altijd ontbreekt voor ruim 4 miljoen euro aan buit en zijn enkele verdachten voortvluchtig.

Uit onderzoek van de recherche blijkt dat vijf plekken kunnen worden aangewezen waar is geschoten. Op twee daarvan is duidelijk dat er niet gericht is geschoten. Blijven over: het schieten tijdens de achtervolging en op een plek in Broek en Waterland.

Conclusie van de recherche is dat het logisch is dat er geen inslagen terug te vinden zijn van tijdens de achtervolging. Die vond met hoge snelheden plaats en als er gericht zou zijn geschoten vanuit een auto, zou een voltreffer geluk zijn geweest. Dit wordt ook onderschreven door de wapendeskundige die werkzaam is bij Defensie en anoniem in het dossier wordt opgevoerd.

Het ontbreken van kogelinslagen rond de kruising van de Kruisweg met Broekergouw in Broek in Waterland noemt de deskundige wel opvallend. Op basis van de foto's van deze locatie zegt de Defensiemedewerker dat de schutters prutsers zijn als er gericht is geschoten en er niks gevonden is.

Als de recherche de deskundige voorhoudt dat - ervan uitgaande dat de schutters prutsers zijn - het nog steeds vreemd is dat nergens een kogelgat is gevonden als het doel was om een agent te doden, antwoordt hij bevestigend: "Ja, ergens moet er iets zijn."

De kogelinslagen die wel gevonden zijn in Broek in Waterland bleken allemaal veroorzaakt door politiekogels.

Inslag in woning Broek in Waterland door politiekogel. Inslag in woning Broek in Waterland door politiekogel. Foto: ANP

Ook onderzoek gedaan naar afstelling van wapens

In het onderzoek is ook rekening gehouden met de afstelling van de wapens, zowel op de automatische stand als op enkel schot. De expert legt over de automatische stand uit dat als de trekker wordt overgehaald er in zeer korte tijd heel veel kogels worden afgevuurd. Zelfs voor een geoefend schutter zou het dan lastig zijn om zijn doel te raken.

De wapens die bij de overval zijn gebruikt bleken te zijn ingesteld op enkel schot. Dit vergroot de kans om het doel te raken. Volgens de deskundige moet dit wel in perspectief worden geplaatst. Ongeacht de stand van het wapen zou een niet geoefend schutter op korte afstand van 50 of 100 meter nog geen olifant kunnen raken.

Hoewel de politie in dit dossier uitgaat van ongeoefende schutters, merkt de deskundige op dat het bijzonder blijft dat er zo vaak is geschoten en nergens iets te zien is. "Dan zou je bijna zeggen hebben ze met blanks (losse flodders, red.) geschoten", aldus de wapenexpert. Hier zijn geen aanwijzingen voor.

Welke conclusies het OM trekt op basis van het aanvullende onderzoek, is nog niet duidelijk. Op de laatste zitting zeiden de officieren van justitie dat het ontbreken van inslagen niet hoeft te betekenen dat er niet gericht is geschoten. Maandag gaat de rechtszaak over de overval verder in de rechtbank van Amsterdam.