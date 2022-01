Dit weekend blijft het door een hogedrukgebied bijna overal droog, hoewel er lokaal nog wat motregen kan vallen. De zon laat zich weinig zien, alleen zondagmiddag breekt de zon kort door.

Echt mooi weer levert het hogedrukgebied - waarvan het centrum vrijdag boven Ierland ligt - ons niet op, want hierdoor stroomt vanaf de Noordzee vrij vochtige lucht over ons land. Hierdoor krijgen we te maken met uitgestrekte wolkenvelden.

Zo is het vrijdagavond in het hele land bewolkt en kan het weer in het oosten druilerig zijn. Ook zaterdag is het overwegend bewolkt en kan er lokaal wat motregen vallen. Het wordt zo'n 7 graden.

De wind wordt in de loop van het weekend rustiger. Hierdoor kan er in de nacht van zaterdag op zondag plaatselijk mist ontstaan.

Zondag is het overdag - net als de voorgaande dagen - flink bewolkt. In het zuiden is er nevel, die regionaal hardnekkig kan zijn. In de middag kan wel even de zon doorbreken. Er staat weinig wind en opnieuw komt de temperatuur uit op zo'n 7 graden.

In het begin van volgende week is het weer eveneens grijs en bewolkt en zien we dus weinig verandering in het weerbeeld.