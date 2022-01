De negentienjarige hoofdverdachte in de zaak rond de gewelddadige dood van Carlo Heuvelman op Mallorca blijft ontkennen dat hij schuldig is. De politie haalt "alles uit de kast" om hem "in de val te lokken", zei Sanil B. vrijdag tijdens de zogenoemde regiezitting bij de rechtbank in Lelystad.

NU.nl wist donderdag te melden dat er een undercoveroperatie rondom B. heeft plaatsgevonden. Een medegedetineerde had B. vragen gesteld over DNA-materiaal van Heuvelman dat op de schoenen van B. gevonden was. De medegedetineerde bleek een undercoveragent.

B. zegt dat hij niets anders heeft gezegd dan dat het hem verbaasde dat het materiaal op zijn schoenen zat. "En dat ik niks te maken heb met Carlo. Dat ik eerst zou hebben geschopt, zoals ik ergens heb gelezen, kan ik me niet herinneren."

De hoofdverdachte heeft overwogen om zijn medewerking aan het onderzoek in te trekken. "Niet vanwege de undercovers, wel vanwege de leugens van de politie en de intimiderende toon tijdens de verhoren", zei hij. Hij blijft echter meewerken uit respect voor de nabestaanden en omdat hij "zelf ook wil weten wat met Carlo is gebeurd".

De 27-jarige Heuvelman uit Waddinxveen kwam in juli 2021 om het leven bij een dodelijke vechtpartij tussen zijn vriendengroep en B. en zijn vrienden. Hij raakte in de nacht van 13 op 14 juli dusdanig gewond dat hij vier dagen later overleed aan ernstig hersenletsel.

De vraag is of dit het directe gevolg is van klappen en/of schoppen op zijn hoofd, of van een val met zijn hoofd op een stoeprand. Advocaten van zes van de in totaal negen verdachten willen een lange reeks getuigen horen om het precieze aandeel van hun cliënten helder in beeld te krijgen.