Drie tieners zijn in de nacht van donderdag op vrijdag aangehouden vanwege een steekpartij in het asielzoekerscentrum (azc) in het Noord-Brabantse Budel. Bij de steekpartij raakten twee mannelijke bewoners van het azc gewond, van wie één ernstig.

De aangehouden verdachten zijn eveneens bewoners van het azc, meldt de politie. Het gaat om drie broers: twee mannen van achttien jaar en een jongen van vijftien.

De steekpartij vond donderdag rond 22.30 uur plaats. Het zwaargewonde slachtoffer werd met spoed naar een ziekenhuis vervoerd. Zijn toestand is inmiddels stabiel en hij is aanspreekbaar. Bij de gealarmeerde agenten meldde zich ook een andere man met een hoofdwond, die eveneens slachtoffer zou zijn geweest van geweld.

Uit verhalen ter plekke bleek volgens de politie al vrij snel wie bij het incident betrokken waren geweest. De drie broers die op aanwijzing van getuigen werden aangehouden, bleken in hun gezamenlijke woonruimte te zijn. Zij zijn overgebracht naar een politiebureau en zitten nog vast. Hun betrokkenheid bij de steekpartij wordt onderzocht. Een mes en een stok die mogelijk bij het incident werden gebruikt zijn in beslag genomen.