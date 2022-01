Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag vijf keer levenslang geëist in het liquidatieproces tegen voornamelijk leden van motorbende Caloh Wagoh. Een van de mannen die volgens justitie levenslang achter de tralies moet, is 'roverhoofdman' en leider van het moordcommando Delano R.

Het is de stellige overtuiging van justitie dat R. in direct contact stond met Ridouan T. en namens hem liquidaties liet uitvoeren. R. "bepaalde wat zijn uitvoerende soldaten moesten doen en wanneer", aldus het OM. "Verantwoordelijkheid voor een forse hoeveelheid dood en verderf."

Het gaat in dit omvangrijke proces om vijf moorden, drie pogingen daartoe en zeven voorbereidingen hierop. Daar staan in totaal 21 verdachten voor terecht. T. is niet een van deze verdachten. Hij staat terecht in het Marengo-proces en daarom heeft het OM ervoor gekozen hem vooralsnog niet te vervolgen voor de feiten in deze zaak.

"Wij verkopen niets aan vijanden, alleen de dood." Deze uitspraak die aan R. wordt gekoppeld, geeft volgens justitie duidelijk weer waar het over gaat in deze zaak: moorden op bestelling. En deze liquidaties werden van boven naar beneden doorgeven. Oftewel, moordmakelaars Jermaine B. en Feno D. namen de moordopdrachten aan en stelden de door het OM als roverhoofdman omschreven R. hiervan op de hoogte.

OM heeft geen woorden voor 'handel in de dood'

Dat was voor justitie een reden om ook tegen B. en D. een levenslange gevangenisstraf te eisen. "Dat het niet eenmalig was dat men zich inliet met een huurmoord, maar dit exploiteerde als een normale business, is buitengewoon schokkend en ongekend", aldus het OM. "Handel in de dood als verdienmodel, woorden schieten hiervoor tekort."

Ook bekende crimineel Greg R. hoorde levenslang tegen zich eisen. In hem ziet justitie vanwege vele eerdere veroordelingen een onverbeterbare recidivist. "Aan het plegen van een eindeloze reeks van strafbare feiten dient door dit proces een definitief einde te worden gemaakt." Ook Willem B. moet volgens het OM nooit meer vrijkomen.

Tegen kroongetuige Tony de G. is tien jaar cel geëist. Dat is meer dan een halvering van de normale strafeis, omdat hij bereid is geweest om te verklaren over zijn medeverdachten. De overige strafeisen variëren van dertig tot tien jaar celstraf.

Volgende week is het de beurt aan de verdediging. Wanneer er uitspraak wordt gedaan, is nog niet bekend.