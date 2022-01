Vrijdag in de vroege ochtend kan het vooral in het oosten en zuiden lokaal glad zijn door bevriezing van natte wegdelen. Daarna overheerst de bewolking en kunnen er enkele buien ontstaan. Het wordt 5 tot 7 graden.

In de ochtend kan de zon zich laten zien in het zuidoosten. In de rest van het land overheerst de bewolking. Vanuit het noordwesten trekken enkele buien over het land.

Later in de middag wordt de bewolking dikker. Vanuit het noorden neemt de kans op lichte regen toe. De middagtemperatuur ligt tussen 5 graden in Limburg en 7 graden in het noordwesten van het land. De noordwestenwind is matig. Aan zee kan de wind af en toe vrij krachtig zijn.

In de avond kan in het noorden en oosten nog wat regen vallen. Het blijft bewolkt en daardoor komen de temperaturen niet lager dan tussen 3 en 5 graden uit.