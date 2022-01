De verklaring van een cruciaal geachte getuige heeft geen nieuw licht op de zaak rond de fatale mishandeling van Carlo Heuvelman geworpen. Dat bevestigen betrouwbare bronnen na berichtgeving van De Gooi- en Eemlander.

Lang was het Openbaar Ministerie (OM) op zoek naar de man van wie men hoopte dat hij de mishandeling van Heuvelman in Mallorca had gezien of mogelijk zelfs had gefilmd. Dat is niet het geval.

Volgens de krant weet hij vrij weinig van wat er in die fatale nacht van 13 op 14 juli 2021 is gebeurd. De 27-jarige Heuvelman raakte destijds dusdanig gewond bij een vechtpartij, dat hij op 18 juli aan hersenletsel overleed.

Wie dit dodelijke letsel heeft toegebracht, is nog steeds niet helemaal duidelijk. Wel is er een DNA-spoor van Heuvelman op de schoen van Sanil B. aangetroffen. NU.nl wist donderdag te melden dat er ook een undercoveroperatie rond B. liep.

Twee undercoveragenten spraken B. in de gevangenis waar hij vastzat. Op de vraag of hij Heuvelman heeft geschopt, antwoordde hij: "Ja." Later zei de verdachte weer dat hij zich er niks van kon herinneren.

Zaak gaat vrijdag verder

Het OM hoopte daarom des te meer dat de nieuwe getuige belangrijke informatie zou hebben.

Om die reden werd hij dinsdagavond herkenbaar in beeld gebracht in het misdaadprogramma Opsporing Verzocht. De man meldde zich, maar naar nu blijkt zijn getuigenis geen doorslaggevend resultaat te hebben.

Vrijdag gaat de zaak tegen de verdachten verder. Wanneer de inhoudelijke behandeling plaatsvindt, is nog niet duidelijk.