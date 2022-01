Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag zeventien jaar en negen maanden gevangenisstraf geëist tegen de vijftigjarige Roger P., alias Piet Costa. Justitie beschouwt hem als de onbetwiste leider van een bende die duizenden kilo's cocaïne via de havens van Rotterdam en Antwerpen importeerde.

De geëiste straf is de maximale. Tegen acht medeverdachten eiste het OM celstraffen van achttien maanden tot dertien jaar en in een paar gevallen nog een boete van 50.000 euro.

Onder hen is ook de voormalig profvoetballer Rachid B. (37), die onder meer uitkwam voor Sparta en NEC. Hij hoorde vier jaar cel tegen zich eisen.

P. was de CEO van de criminele onderneming die jarenlang onder de radar opereerde, aldus het OM. Onder meer door een onderschepte partij cocaïne van ruim 3.700 kilo en tips uit het criminele milieu kwam het onderzoek tegen de veronderstelde bende op gang. Het onderzoek raakte in een stroomversnelling door onderschepte en gevolgde geheime communicatie tussen de verdachten onderling.

'P. leefde als een koning'

De officier van justitie wees op de astronomische bedragen die met de internationale cocaïnehandel worden verdiend. P. heeft daarvan jarenlang als een vorst geleefd. Hij waste zijn verdiensten "op enorme schaal" wit, verbleef in luxe huizen en hotels, liet zich "als een koning" in peperdure auto's vervoeren, bezat dito horloges en dronk "de duurste cognac en champagne".

P. en de zijnen zouden in 2020 bezig zijn geweest met de voorbereiding van de invoer van nog eens tienduizenden kilo's cocaïne.

In het proces is door advocaten veelvuldig geprotesteerd tegen het gebruik van onderschepte en meegelezen cryptocommunicatie als bewijs. De talloze berichten tussen de verdachten onderling zijn volgens de raadslieden op oneigenlijke wijze in bezit van justitie gekomen. Daarnaast is met de ontcijfering ervan de privacy van de betrokken verdachten geschonden. Het OM wuift deze kritiek weg en vindt dat de berichten als bewijs kunnen gelden.

Man zou ook rol hebben gehad bij martelcontainers

Een deel van de communicatie is afkomstig uit het internationale onderzoek naar EncroChat, een aanbieder van cryptotelefoons en bijbehorende abonnementen. In het Nederlandse deel van dat onderzoek dook P. ook op in de zaak rond de martelcontainer in Wouwse Plantage (Noord-Brabant).

Een daar aangetroffen zeecontainer was ingericht als martelkamer. De 'onderwereldgevangenis' zou bedoeld zijn om een hoogoplopend conflict binnen het criminele milieu om geld te beslechten.

In die zaak is P. eveneens aangeklaagd. Volgende week begint in Amsterdam het proces daarover.