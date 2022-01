De politie heeft een vierde minderjarige aangehouden in het onderzoek naar een dodelijk schietincident zondagavond in Amsterdam. Daarbij kwam een zestienjarige jongen om het leven.

De vierde aangehouden jongen is net als de andere drie aangehouden jongens zestien jaar. Allen zitten in beperkingen. Dat houdt in dat ze alleen contact mogen hebben met de politie en hun advocaat.

Het schietincident vond plaats in de Sinderenstraat in het Amsterdamse stadsdeel Zuidoost. Het slachtoffer werd iets na 19.00 uur gewond aangetroffen in een woning. Hij overleed ongeveer een uur later aan zijn verwondingen.

De vierde aangehouden jongen wordt donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. De politie roept getuigen en mensen met informatie over het schietincident op zich te melden.