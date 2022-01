Dave de K., die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de vierjarige Dean, wordt vervolgd in België. Dat maakt het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) woensdag bekend.

"Omdat zowel het slachtoffertje, de nabestaanden en de verdachte de Belgische nationaliteit bezitten is een vervolging door de Belgen het meest opportuun", aldus het OM. "Het Nederlandse deel van het onderzoek wordt voortgezet en de resultaten daarvan zullen aan de Belgen worden overgedragen. Ook in België wordt verder onderzoek gedaan."

Dean werd op woensdag 12 januari ontvoerd door De K., die zijn oppas was. Sinds maandag werd er rekening mee gehouden dat de twee in Nederland konden zijn, waarop de politie er een AMBER Alert uitstuurde. Maandagavond werd het jongetje dood aangetroffen op een parkeerplaats in Zeeland nabij Deltapark Neeltje Jans.

Vriendin ook gearresteerd

De verdachte was eerder die dag al aangehouden in het Utrechtse Meerkerk. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de ontvoering en de dood van de vierjarige kleuter. Volgens Belgische media heeft de K. eerder tien jaar gevangenisstraf gekregen voor fatale mishandeling van een tweejarig jongetje in 2008. De moeder van Dean zegt wel te weten dat de oppas in de gevangenis had gezeten, maar niet voor welke feiten.

Een week na de ontvoering werd ook de vriendin van Dave de K. gearresteerd. Het Belgische OM verdenkt de Nederlandse R. W. van ontvoering en moord op Dean. Dat de vriendin een andere, zwaardere verdenking heeft dan de K. zelf, heeft mogelijk te maken met het feit dat R. W. in België is aangehouden, schrijft De Morgen. Daar wordt de verdenking vaak zo zwaar mogelijk gemaakt, die later naar beneden kan worden bijgesteld.

In verband met het verzoek tot overlevering zal de verdachte hiervoor donderdag worden voorgeleid, meldt het OM.