Max van den B., de man die D66-leider Sigrid Kaag onlangs met een fakkel bedreigde, heeft woensdag zes maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd gekregen. Ook kreeg hij van de politierechter een contactverbod opgelegd voor kabinetsleden, oud-secretaris-generaal van het ministerie van Justitie Joris Demmink en Jaap van Dissel, directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM.

Van den B. kreeg verder een locatieverbod opgelegd voor de straten waar de slachtoffers wonen.

Het Openbaar Ministerie (OM) had negen maanden cel en een gebieds- en contactverbod voor onder anderen ministers en leden van het Outbreak Management Team (OMT) geëist.

Van den B. zocht op 5 januari het huis van Kaag op. Hij droeg een fakkel, schreeuwde complotleuzen en belde bij haar aan. Zijn daden waren via sociale media live te volgen.

Kaag gaf na het incident aan dat zij de situatie "bedreigend en angstig" vond. De "absurde gebeurtenis" ondermijnde volgens haar de rechtsstaat en de democratie.

Kaag was volgens de rechter terecht bang dat haar huis in brand zou worden gestoken. Daarmee is volgens de rechter de bedreiging vast komen te staan.

Van den B. gaf toe dat hij 'wat ver is gegaan'

Van den B. gaf vorige week al aan dat hij "wat ver is gegaan" en "bereid was op de blaren te gaan zitten".

Hij werd naast de bedreiging van Kaag ook veroordeeld voor het bedreigen van oud-secretaris-generaal van het ministerie van Justitie Joris Demmink in oktober vorig jaar.

Twee maanden later dook hij op bij het huis van toenmalig minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge. Ook toen werd hij opgepakt, maar snel weer vrijgelaten. Voor die laatste bedreiging werd hij vandaag niet vervolgd.

Argumenten Van den B. van tafel geveegd door rechter

Van den B. bracht in dat hij uit was op een gesprek met Kaag, maar dat argument veegde de rechter van tafel. "Wie in de avond met een brandende fakkel en leuzen schreeuwend voor iemands huis verschijnt, heeft geen goede bedoelingen."

Ook in het betoog van Van den B. dat hij opkomt voor de democratie ging de rechter niet mee. "Door iemand thuis op te zoeken, kan je het democratisch proces juist ontwrichten, juist in deze tijd van polarisatie en verharde verhoudingen."

Volgens de rechter gaat het thuis opzoeken van een politicus daarbij nog veel verder dan online bedreigingen.

Van 't N. krijgt vier maanden cel na filmen bedreigende actie

Eline van 't N., die de actie van Van den B. bij het huis van Kaag filmde, stond vandaag ook voor de politierechter. Tijdens het uitspreken van het vonnis riep de vrouw "Je bent gek!" naar de rechter, waarna ze door haar advocaat tot rust werd gemaand.

Van 't N. kreeg vier maanden celstraf opgelegd en hetzelfde contact- en gebiedsverbod als Van den B. Tegen haar was dezelfde straf geëist als tegen Van den B.

Tijdens de zitting nam Van 't N. afstand van Van den B. Ze beweerde dat ze het vaak niet eens was met zijn opvattingen en dat ze niet had gewild dat ze naar het huis van Kaag gingen.

De rechter ging daar niet in mee. Zij was volgens de onderbouwing van het vonnis degene die het huis van de minister aanwees, ging zelf naar de voordeur toen Van den B. haar wenkte en filmde kort door de ruiten van de deur. "U zegt nu dat u er niet achter stond, maar liet het wel gebeuren."

Lagere straf voor Van 't N. omdat ze geen fakkel droeg

Toch legde de rechter de vrouw een lagere straf op, omdat het Van den B. was die de fakkel droeg en de doodsbedreigingen tegen Demmink uitte.

De politierechter rekent het Van 't N. aan dat ze nergens haar afkeuring voor de actie van Van den B. liet blijken en hem tijdens het filmen ervan zelfs aanmoedigde. Naar het oordeel van de politierechter is het feit dat ze de actie filmde extra bedreigend.

Van den B. en Van 't N. blijven beiden vastzitten. Aan het einde van de zitting omhelsden de twee veroordeelden elkaar kort, waarna ze werden afgevoerd.

D66-leider Sigrid Kaag noemt de veroordelingen een "belangrijk signaal". "Ik ben de rechter en het openbaar ministerie dankbaar, maar ben ook opgelucht", zei de politica. Kaag is "bang dat het een keertje mis zal gaan. Dan moeten we niet verbaasd zijn, wie het ook zal treffen."