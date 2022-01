Een vijftigjarige man uit Waddinxveen die verdacht wordt van het belagen van 25 kinderen heeft bekend en geeft toe dat hij hulp nodig heeft. Dat werd woensdag duidelijk tijdens de eerste zitting in de rechtbank in Den Haag.

Zelf zei verdachte Marco de W. niks, hij liet zijn advocaat het woord doen. Die gaf aan dat De W. "liever gisteren dan vandaag" met behandeling wil beginnen. "Hij ziet de noodzaak daarvan in en beseft dat hij niet op eigen kracht uit deze situatie kan komen."

In een periode van bijna twee jaar, tot zijn aanhouding in oktober vorig jaar, viel De W. de kinderen - jongens en meisjes tussen de zes en elf jaar oud - lastig in de omgeving Gouda, Gouderak en Waddinxveen. Hij zei dat ze hun broek omlaag moesten doen, betastte ze of zichzelf, of liet ze elkaar betasten. Als ze dat niet zouden doen, dreigde hij met zijn vuisten en zei ze in elkaar te slaan of in het water te gooien.

Enkele tientallen ouders van de slachtoffers waren woensdag in de rechtbank aanwezig. Zij volgden de voorbereidende, korte zitting vanaf een afgeschermde publieke tribune of via een videoverbinding in een andere zaal.

Toen De W. eind vorig jaar werd aangehouden, was de verdenking nog dat het om vijf kinderen ging. Na bekentenissen van de man is de zaak volgens het Openbaar Ministerie (OM) flink uitgebreid.

De W. blijft de komende tijd nog in de cel zitten. De rechtbank is van plan in juni de zaak inhoudelijk te behandelen.