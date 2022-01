Voor het aansturen van drie moorden in 2014 is Amsterdammer Iliass K. woensdag veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. De uitspraak is gelijk aan de straf die het Openbaar Ministerie (OM) vorig jaar eiste.

Volgens de rechtbank staat vast dat K. opdracht heeft gegeven voor de moord op Alex Gillis in Zaandam (februari 2014), de vergismoord op de onschuldige huisvader Stefan Regalo Eggermont in Amsterdam (juli 2014) en de liquidatie van Massod Amin Hosseini in Osdorp (september 2014).

Ook was hij nauw betrokken bij de voorbereiding van een aanslag op een neef van Gillis. Zijn inbreng was volgens de rechtbank behalve sturend en coördinerend "essentieel en onmisbaar" en zijn manier van optreden "nietsontziend en gewetenloos".

De 34-jarige K. baarde opzien toen hij na de strafeis van levenslang zei alsnog openheid van zaken te willen geven. K. ontkende zijn rol bij de moorden en wees naar de medeverdachten. De verklaringen hebben bij de rechtbank niet tot een andere visie geleid.

Medeverdachten Gökhan C. (33) en Hamza El H. (27) hebben straffen van 24 jaar en 8 maanden cel en 7 jaar cel gekregen. C. bestuurde de vluchtauto na de moord op Gillis en was bij voorbereidingen betrokken.

In de zaak staan in totaal negen verdachten terecht. De rechtbank is tot in de middag bezig met alle uitspraken.