De cruciale getuige in de zaak rondom de fatale mishandeling van Carlo Heuvelman heeft zich gemeld. Dat heeft de politie woensdag bekendgemaakt. Dinsdagavond werd de getuige herkenbaar in beeld gebracht tijdens het misdaadprogramma Opsporing Verzocht.

"Met dank aan de kijkers van Opsporing Verzocht heeft een mogelijk belangrijke getuige zich gemeld', zo laat de politie weten. De recherche is nu met deze persoon in gesprek.

De beelden werden dinsdag getoond omdat de identiteit van de man, ondanks vergeefse pogingen, nog niet bekend was. De politie zei te beseffen dat het herkenbaar in beeld brengen van de getuige een inbreuk op zijn privacy is, maar dat vanwege de grote impact van de zaak het Openbaar Ministerie (OM) het tonen van de foto gerechtvaardigd vond. Mogelijk heeft hij de mishandeling gefilmd.

De 27-jarige Carlo Heuvelman kwam tijdens zijn vakantie op Mallorca om het leven na fatale mishandeling. De politie heeft inmiddels in totaal negen personen aangehouden die betrokken zijn geweest bij de gewelddadigheden die op de avond van 14 juli plaatsvonden.

Drie hoofdverdachten zitten nog vast

Afgelopen november vond de eerste zitting plaats voor de vijf Hilversumse verdachten die betrokken zouden zijn bij de mishandeling. Twee van de verdachten mogen hun proces in vrijheid afwachten, de drie hoofdverdachten zitten nog vast. Vrijdag volgt de volgende regiezitting in deze zaak.

Hoewel de mishandeling niet in Nederland plaatsvond, wordt de zaak toch hier onderzocht en behandeld. Het OM was vlak na de geweldplegingen al gestart met een onderzoek en even later vroeg de Spaanse onderzoeksrechter Nederland het onderzoek over te nemen.