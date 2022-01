De politie heeft undercoveragenten ingezet om Sanil B. aan het praten te krijgen, blijkt uit stukken die zijn ingezien door NU.nl. B. is de hoofdverdachte van de fatale mishandeling van Carlo Heuvelman op Mallorca vorig jaar zomer. In een van de gesprekken met de undercoveragenten heeft B. toegegeven dat hij Heuvelman heeft geschopt, maar daar kwam hij later van terug.

De inzet van undercoveragenten is een van de zwaarste opsporingsmiddelen. De bijzondere opsporingsbevoegdheid wordt vaak gebruikt als de politie geen andere oplossing ziet en er gelden strenge regels voor.

B. geldt al lange tijd als de belangrijkste verdachte in de geruchtmakende zaak. Hoewel de fatale mishandeling plaatsvond op het Spaanse eiland, is de zaak vanwege het Nederlandse slachtoffer en de Nederlandse verdachten door Nederland overgenomen.

Omdat het OM moeite heeft om te bewijzen wie de fatale schoppen heeft uitgedeeld, zette justitie undercoveragenten in. Zij deden zich in Houten voor als medegevangenen in de hoop een bekentenis los te krijgen bij B. Uit de verslagen van die gesprekken valt op te maken dat op de vraag wie de fatale schoppen uitdeelde geen eenduidig antwoord is.

De 27-jarige Heuvelman was in juli vorig jaar met vier vrienden op vakantie op Mallorca. In de nacht van 13 op 14 juli waren zij in het uitgaansgebied van El Arenal en raakten ze betrokken bij een vechtpartij met B. en zijn vriendengroep.

Heuvelman raakte hierbij dusdanig gewond dat hij op 18 juli overleed aan hersenletsel. De vraag is of dit het directe gevolg is van klappen en/of schoppen op zijn hoofd, of van een val met zijn hoofd op een stoeprand.

Het fatale incident met Heuvelman volgde op een eerdere vechtpartij die nacht bij café De Zaak. Voor beide incidenten werden in totaal acht mannen uit dezelfde vriendengroep aangehouden. Drie van hen - Mees T., Hein B. en Sanil B. - worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van Heuvelman. Zij ontkennen alle drie een rol te hebben gespeeld bij de fatale mishandeling.

Het café waarbij de eerste mishandeling plaatsvond. Het café waarbij de eerste mishandeling plaatsvond. Foto: ANP

Undercoveragenten spraken op luchtplaats met verdachte

Uit een aanvulling op het dossier blijkt nu dat in ieder geval twee undercoveragenten begin november contact hebben gehad met Sanil B. De agenten, die anoniem worden opgevoerd, spraken als 'medegevangenen' met de verdachte tijdens het luchten in de gevangenis. Hun verslagen van die gesprekken zijn toegevoegd aan het dossier en ingezien door NU.nl.

Bij een verhoor werd B. DNA-bewijs getoond; op een van de schoenen van B. was DNA van Heuvelman gevonden. Van die sporen zegt het OM dat die alleen overgebracht kunnen zijn door direct contact. In de aanloop naar de zitting van 17 november werd B. door zijn verhoorders met dit bewijs geconfronteerd.

Een agent omschrijft hoe B. zich na het verhoor bij hem voegde op de luchtplaats. Volgens de undercoveragent zag B. bleek en staarde hij voor zich uit. B. vertelde zeer overstuur te zijn door het bewijs. In het Marokkaans liet hij volgens de undercoveragent weten dat "het voorbij is".

Volgens B. had zijn advocaat hem duidelijk gemaakt dat hij een probleem heeft. B. was volgens de undercoveragenten zelfs bang dat zijn advocaat hem zou verlaten omdat hij niet eerlijk tegen hem was geweest.

B. spreekt zichzelf tegen na de vraag of hij Heuvelman geschopt heeft

Ook spraken de undercoveragenten met B. over de schoppen die hij aan Heuvelman zou hebben uitgedeeld. B. antwoordde volgens een van de agenten met "ja" op de vraag of het slachtoffer dat hij geschopt had overleden is. Later zei B. echter weer dat hij dit niet meer wist, vanwege de hoeveelheid drank die hij op had.

In datzelfde gesprek vertelde B. ook dat hij in de veronderstelling was dat hij niet betrokken was bij de dood van Heuvelman. Daarom had hij ook al zijn kleding en schoenen overgedragen aan de politie, zodat die gecontroleerd konden worden op onder meer DNA-sporen. Dat zag hij nu als zijn grootste fout.

Een agent rapporteert verder dat B. van zijn verhoorders te horen kreeg dat het DNA van Heuvelman op zijn linkerschoen zit. B. zei tegen de undercoveragent dat hij niet met links schopt. In het dossier wordt echter opgemerkt dat op beelden die gemaakt zijn van het eerste incident bij café De Zaak te zien is dat B. het slachtoffer aldaar met links schopt.

Door de verschillende tegenstrijdigheden is het de vraag hoeveel waarde het OM aan deze verklaringen hecht. Mogelijk wordt vrijdag, als de strafzaak verder gaat, meer duidelijk.

Woensdag werd bekend dat een mogelijk belangrijke getuige zich heeft gemeld bij de politie. De hoop is dat hij beelden heeft gemaakt van wat er met Heuvelman is gebeurd en wat daarbij de rol van B. is geweest.