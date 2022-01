De nachtelijke mist zet zich 's ochtends voort. Het is grijs en de bewolking hangt laag. In de loop van de dag gaat het harder waaien en lost de mist zich op.

De bewolking neemt toe en 's middag trekt vanuit het noordwesten een regengebied over het land. In het noorden valt wat meer regen dan in het zuiden.

Op de meeste plaatsen is het bewolkt, maar aan het eind van de middag laat de zon zich even zien. De wind draait van zuidwest naar noordwest, en neemt aan de kust in sterkte toe tot windkracht 5 of 6.

De temperatuur loopt op tot 5 graden in Limburg en 7 graden aan zee. 's Avonds zijn er eerst opklaringen, maar daarna komen er buien vanuit het noordwesten.