Door een steekpartij in Rotterdam is een vrouw overleden. Agenten troffen haar aan in een woning aan de Lange Hilleweg, laat een politiewoordvoerster weten.

De polite ging naar het huis nadat zich dinsdag kort voor middernacht een man meldde bij het politiebureau. De man is aangehouden.

De politie onderzoekt wat zich heeft afgespeeld in het huis en roept getuigen op zich te melden.