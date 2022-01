De politie zoekt een mogelijk cruciale getuige van de dodelijke mishandeling van Carlo Heuvelman op Mallorca in juli. Om na eerdere vergeefse pogingen toch de identiteit van de man te achterhalen, is hij dinsdagavond herkenbaar in beeld gebracht tijdens het misdaadprogramma Opsporing Verzocht.

"We weten dat het herkenbaar maken van zijn gezicht een inbreuk op zijn privacy is", licht een politiewoordvoerder de stap toe. "Maar deze zaak heeft zo'n grote impact op de samenleving gehad, dat het Openbaar Ministerie het tonen van de foto van de getuige gerechtvaardigd vindt." De getuige heeft het incident mogelijk gefilmd.

De mogelijke getuige was in november met onherkenbaar gezicht te zien in Opsporing Verzocht met het verzoek zich te melden. Op die oproep kreeg de politie geen reactie. De politie benadrukt dat de man geen verdachte is.

Sinds december 2017 mogen getuigen zonder dat ze het weten herkenbaar in beeld worden gebracht als er "zwaarwegende belangen" rond een misdrijf zijn. Dat werd mogelijk na een wijziging van de Aanwijzing opsporingsbevoegdheden van het Openbaar Ministerie (OM) in de Wet bijzondere opsporingsbevoegdheden.

Vijf verdachten bekenden betrokkenheid en betuigden spijt

De 27-jarige Heuvelman kwam 14 juli om het leven bij geweld van een Nederlandse vriendengroep in een uitgaansgebied op het Spaanse eiland Mallorca. De man had een ruzie willen sussen.

Het OM verdenkt in totaal negen personen van betrokkenheid bij de gewelddadigheden op Mallorca. Op een schoen van verdachte Sanil B. is DNA van Heuvelman aangetroffen.

Vijf verdachten bekenden in november tijdens de eerste zitting van de rechtszaak over het incident in meer of mindere mate betrokken te zijn geweest bij het geweld van die nacht op Mallorca en betuigden spijt. Hoe Heuvelman om het leven is gekomen, weten ze naar eigen zeggen echter niet. Ook zeggen ze dat ze hem niet hebben geslagen of geschopt. De rechtszaak heeft vrijdag een volgende zitting.

De uitzending van Opsporing Verzocht wordt woensdag 19 januari rond 13.20 uur herhaald op NPO1. Het programma is ook terug te kijken via NPO Start.