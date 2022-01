Vanmiddag verschijnen de bedreigers van minister Sigrid Kaag van Financiën voor de politierechter. Het gaat om Max van den B., die op 5 januari met een fakkel voor het huis van Kaag verscheen en Eline van 't N., die de actie filmde. Dit weten we over de twee.

De twee activisten zijn actief voor de groep 'Onrecht TV' waarmee ze via Facebook en Telegram op felle toon ageren tegen het coronabeleid van de overheid. Ze hebben enkele duizenden volgers.

Op 5 januari gingen ze naar het huis van minister Kaag, waar ze opriepen tot verzet tegen politici die zij omschrijven als oorlogsmisdadigers.

De afgelopen maanden filmde het tweetal tientallen protesten, waarbij ze de politie uitschelden en kijkers oproepen tot verzet. Van den B. noemt premier Mark Rutte een "landverrader eerste klas" en stelt dat hij in dienst staat van satanisten die de wereld willen regeren.

In september vorig jaar laat Van den B. in een filmpje op Facebook weten "harder in verzet te gaan" en roept op tot "revolutionair demonstreren". Daarmee doelt hij op acties zonder die aan te kondigen bij de autoriteiten. Volgens hem is dat de laatste overgebleven optie.

Van den B. wordt vaker aangehouden

Van den B. is eerder aangehouden voor het in oktober van vorig jaar bedreigen van oud-secretaris-generaal van het ministerie van Justitie Joris Demmink, waarvoor hij woensdag ook wordt berecht.

In december verschijnt Van den B. ook bij het huis van minister Hugo de Jonge, die hij "wilde vragen waarom hij het lef heeft om zoveel mensen uit te sluiten". Van den B. wordt gearresteerd, en al snel weer vrijgelaten.

Na de actie bij het huis van Kaag zit Van den B. vast. Vorige week laat hij weten dat hij "wat ver is gegaan" met zijn uitspraken en dat hij "dus bereid is op de blaren te zitten".

FvD'er Van Houwelingen ontkent elke relatie met Onrecht TV

De Jonge en ook ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers leggen een directe link tussen de bedreigingen en uitspraken van politici van Forum voor Democratie. "Dat is niet zonder gevaar, er zijn mensen die zich gelegitimeerd voelen om over te gaan tot gedrag tegenover politici dat ver over de grens is, dat je niet anders kunt zien als intimidatie en bedreiging", aldus De Jonge.

In zijn tirades op sociale media hanteert Van den B. min of meer dezelfde terminologie als politici van Forum. Net als Forum richt Van den B. zijn pijlen op het World Economic Forum, een denktank van ondernemers en politici die jaarlijks samenkomen in het Zwitserse Davos. Volgens Van den B. schuilt hier een wereldwijd complot achter om de bevolking te onderdrukken, bekend als 'The Great Reset' (het thema van de meest recente bijeenkomst in Davos, over de wereld na de pandemie). Zijn theorieën sluiten nauw aan op die van de Amerikaanse complotbeweging QAnon.

In december zegt Van den B. over Forum-Kamerlid Pepijn van Houwelingen: "We moedigen hem aan, we geven hem een platform, we steunen hem."

Van Houwelingen ontkent deze week in een gesprek op het YouTube-kanaal Weltschmerz enige relatie tussen Forum en Van den B. "Het is compleet idioot dat die fakkeldrager voor de woning van Kaag gaat staan, idioot en absurd. We zijn tegen geweld."

Van 't N. luncht met Van Houwelingen

Wel is er een directe link met mede-verdachte Eline van 't N. De moeder van vier kinderen, afkomstig uit Zwolle, bezoekt in september op uitnodiging van Forum voor Democratie de Tweede Kamer, waar ze luncht met Van Houwelingen. Op Facebook wordt een foto van de ontmoeting geplaatst.

De FVD-politicus ontkent ook elke band met Van 't N.: "We hadden iemand uitgenodigd om te praten over demonstraties. Hij wilde twee anderen meenemen, en een van hen was die mevrouw. Ik wist niks van die mevrouw, ik wist niks van Onrecht TV, ik weet niks van die Max, ik heb er niks mee te maken."

De zitting bij de politierechter begint woensdag om 14.30 uur.