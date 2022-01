De passagierslijsten met de namen van ruim twee miljoen mensen die tussen 1900 en 1969 met de Holland-Amerika Lijn reisden, zijn vanaf dinsdag voor het eerst allemaal online te doorzoeken op de website van het Stadsarchief Rotterdam. De bootverbinding stond vooral bekend om de lijn tussen Rotterdam en New York.

Het project van Stadsarchief Rotterdam en het Centrum voor familiegeschiedenis duurde drie jaar. In die tijd hebben vrijwilligers zo'n 150.000 scans ingevoerd.

De oudste bewaard gebleven lijst is van 3 mei 1900 en begint met een passagier die naar New York vertrok. De laatste reiziger vertrok op 29 december 1969 met een vrachtschip naar New Orleans. In de jaren van de bootverbinding werden aan boord kinderen geboren, verschansten verstekelingen zich op de boten en ging een hond zelfstandig op reis.

Ook reisden grootse namen met deze verbinding. Beroemde passagiers waren onder anderen theoretisch natuurkundige Albert Einstein, arts Aletta Jacobs en verzetsheld George Maduro.

Verschillende beroemdheden reisden met de Holland-Amerika Lijn, onder wie Albert Einstein (de vijfde naam op de foto). Verschillende beroemdheden reisden met de Holland-Amerika Lijn, onder wie Albert Einstein (de vijfde naam op de foto). Foto: Stadsarchief Rotterdam

Lijn werd tijdens Tweede Wereldoorlog door geallieerden gebruikt

Van 1873 tot de Tweede Wereldoorlog vervoerde de Holland-Amerika Lijn zakenlui, toeristen en migranten van en naar de VS. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden de schepen voor geallieerde doeleinden gebruikt. De Westerdam was op 28 juni 1946 het eerste schip met 'gewone' passagiers dat na de oorlog uit Rotterdam vertrok. In die tijd waren het veelal migranten uit heel Europa die hun nieuwe toekomst tegemoet gingen.

De bootverbinding kreeg steeds meer concurrentie van de luchtvaart. De grote stoomschepen waren niet meer rendabel en de boottocht nam veel meer tijd in beslag dan vliegen. Daarom werden de schepen steeds vaker ingezet voor cruises. In 1971 werd de passagiersdienst afgestoten.

In 1978 verhuisde het hoofdkantoor van de Holland-Amerika Lijn naar New York, waarna het bedrijf zich steeds meer ging richten op cruises in het Caraïbisch gebied en op de Middellandse Zee.