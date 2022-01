De vermiste vierjarige Dean uit België is maandagavond door de politie dood gevonden in het Zeeuwse Vrouwenpolder. Een 34-jarige man werd eerder op die dag aangehouden in verband met de verdwijning. Dit is wat we tot nu toe weten.

De man die is opgepakt is volgens Belgische media Dave De K. Hij kreeg eerder een celstraf van tien jaar opgelegd voor de mishandeling en dood van een tweejarige jongen in 2008. De gevangenis waar De K. zat zou hebben gevraagd om een psychiatrische opname, maar daar werd geen gehoor aan gegeven. In 2018 kwam hij vrij, waarna hij als vrij man niet meer in de gaten kon worden gehouden.

De K. ontvoerde het kind op woensdag 12 januari uit het Belgische Sint-Niklaas. Hij zou daarvoor ruzie hebben gehad met zijn vriendin, die bevriend was met de moeder van Dean.

De moeder deed dit weekend op VTM Nieuws een oproep om haar zoontje weer te vinden. Ze wist dat De K. in de cel had gezeten, maar niet voor welke feiten.

De politie had het vermoeden dat De K. en Dean in het zuiden van Nederland waren en riep maandagmiddag op om uit te kijken naar een grijze Peugeot. Er was grote bezorgdheid over de gezondheid van het vierjarige kind.

Het levenloze lichaam van de kleuter werd maandagavond aangetroffen in het Zeeuwse Vrouwenpolder. Foto: Provicom Nieuws

De K. opgepakt in Utrecht, auto aangetroffen in Gorinchem

De K. werd diezelfde dag nog aangehouden in het Utrechtse Meerkerk na een verdachte situatie. Het kind was echter niet bij hem en ook een verhoor leidde niet tot de verblijfplaats van het kind. De politie verstuurde daarom een amber alert. Dat gebeurt alleen als de politie denkt dat er een direct gevaar is voor het leven van een kind..

In het politieonderzoek kwamen er in de loop van de avond aanwijzingen van een mogelijke plaats delict in Zeeland. De recherche begon, ondersteund door meerdere agenten en een politiehelikopter, een zoektocht in de omgeving van Vrouwenpolder. Daar werd rond 22.00 uur op een parkeerplaats nabij Deltapark Neeltje Jans een levenloos lichaam gevonden. De identiteit moet nog officieel worden vastgesteld, maar volgens de politie wijst alles erop dat het om Dean gaat.

Het is nog niet duidelijk waarom De K. Dean had meegenomen. De Nederlandse recherche zegt bij dit onderzoek nauw samen te werken met de Belgische collega's.