De dag begint nevelig en mistig. Vooral in het westen kan de mist zeer dicht zijn, met zicht van minder dan 100 meter. De temperatuur ligt 's ochtends iets boven het vriespunt.

Het blijft de hele dag grijs en mistig, vooral in het westen en noorden van het land. Elders is het behoorlijk bewolkt maar in het zuiden kan de zon af en toe doorbreken.

In gebieden waar de mist blijft hangen, wordt het ongeveer 4 graden. Waar de nevel optrekt, stijgt de temperatuur tot een graad of 7. De wind komt uit veranderlijke richtingen en is zwak of matig.