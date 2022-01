De 34-jarige Belg die samen met een vierjarige jongen uit het Belgische Sint-Niklaas werd vermist, is maandag omstreeks 14.15 uur na een melding over een verdachte situatie aangehouden, zo meldt de politie. Het kind is echter nog niet gevonden.

De man werd aangehouden in Meerkerk. Uit onderzoek van de politie blijkt dat hij zijn auto had achterlaten bij een bedrijf in Gorinchem.

Het verhoor met de verdachte heeft tot op heden nog niet geleid tot het vaststellen van de verblijfplaats van het kind, aldus de politie. Er is daarom een Amber Alert verstuurd.

Het jongetje heet Dean, heeft bruin haar en is 1,02 meter lang. Tijdens zijn verdwijning droeg hij een donkerblauwe jas met rode strepen, liet de politie weten.

De man vertrok vorige week woensdag met het kind. Volgens Belgische media is het kind niet van de man zelf, maar van een bevriend koppel. De moeder deed bij VTM Nieuws een oproep om haar zoontje weer thuis te brengen. Het Laatste Nieuws en De Morgen melden dat de man af en toe op het kind paste.

Nederlandse en Belgische politie werken samen

Het rechercheteam van de eenheid Zeeland-West-Brabant werkt nauw samen met de Belgische onderzoekers. Zij zijn het onderzoek gestart.

Wie aanvullende informatie heeft, wordt gevraagd de politie te bellen via 0900-88 44.

Belgische media melden dat de opgepakte man Dave D.K. heet. Hij zou in 2008 een tweejarig jongetje dusdanig mishandeld hebben dat het kind om het leven kwam. D.K. kreeg daarvoor door een Belgische rechter een celstraf van tien jaar opgelegd.